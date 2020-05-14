Гонщик “Формулы-1” Даниэль Риккардо в следующем сезоне будет выступать за “Макларен”.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет BBC. Переход Риккардо в “Макларен” связан с переходом автогонщика “Макларена” Карлоса Сайнса, который отныне будет выступать за “Феррари”.

Накануне стало известно, что после ухода немецкого гонщика “Формулы-1” Себастьяна Феттеля “Феррари” нашел ему замену. Его заменит испанский гонщик Карлос Сайнс. Он в “Формуле-1” с 2015 года и в прошлом сезоне в составе “Макларена” занял 6-е место.

Из-за пандемии коронвируса в этом году отменен ряд Гран-При “Формулы-1”, и пока неизвестно, когда команды вновь вступят в борьбу.

Подготовила Варвара Айрапетян