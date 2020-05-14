Разъяснение посольства Армении в Грузии о выводе граждан Армении из Верхнего Ларса

В прессе распространилась информация, что грузинские пограничники в 2 часа ночи начали операцию вывода с территории граждан Армении, находящихся на КПП “Верхний Ларс”. Согласно информации, граждане пытались связаться с посольством Армении в Грузии, однако уполномоченный орган не предпринял никаких действий.

Как передает «Арменпресс», центр проверки информации связался с пресс-секретарем посольства Армении в Грузии Арутюном Айрапетяном. Айрапетян сообщил, что группа граждан 2 - 3 дня находилась на территории нейтральной зоны российско-грузинской границы, что, по утверждению грузинской стороны, нарушало нормальную работу КПП. Комендатура, МИД Армении и посольство Армении в Грузии неоднократно призывали граждан Армении не ехать на КПП “Верхний Ларс”, поскольку въезд в Грузию для иностранцев запрещен.

Гражданам, находящимся в нейтральной зоне Верхнего Ларса, также было предложено вернуться на территорию РФ и дождаться открытия границы, однако последние не прислушались к призывам.

Что касается бездействия Посольства Армении в Грузии, то мы узнали, что дипломаты посольства побывали на КПП “Верхний Ларс” и встречались с гражданами Армении, передали им продукты питания и предметы первой необходимости

Посольство всегда поддерживало связь с гражданами, представляло введенные в Грузии запреты и призывало вернуться в Россию.

Грузинская сторона, после многочисленных просьб и призывов покинуть территорию, сделала ультиматум покинуть территорию, поскольку скопление людей в нейтральной зоне нарушало нормальную деятельность КПП.

В ночь на 14 мая сотрудник посольства связался с находящимися в Верхнем Ларсе гражданами Армении, которые отметили, что вернулись в Россию.