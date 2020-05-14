Принято решение о ремонте 185 км автодорог

Правительство для осуществления программ дорожного строительства в госбюджет 2020 года внесло перераспределение и изменения.

Вице-премьер Тигран Авинян отметил, что принятие проекта этого решения необходимо для обеспечения 1 049 программ “Улучшение дорожной сети”, “Капитальный ремонт автомобильных дорог государственного значения” и на капитальный ремонт 21 002 транспортных объектов.

Как передает «Арменпресс», в целом, по проекту планируется капитально отремонтировать 185, 33 км дорог, из которых дороги межгосударственного значения – 97,26 км, дороги республиканского значения – 55,57 км и дороги областного значения – 32, 5км. “С этой целью предлагается из средств, утвержденных правительством, из 17,4 млрд драмов выделить 17,2 млрд драмов на осуществляемый Министерством территориального управления и инфраструктур капитальный ремонт автомобильных дорог государственного значения и 0,2 млрд драмов – на капитальный ремонт транспортных объектов”. По данным заявкам протяженность дорог составляет 241,5 км”, - сказал Авинян.

Для реализации строительных работ в 2021 году в 2020 году на проекты необходимо выделить 1 024 млрд драмов, а на экспертизу - 65,6 млн драмов

Для обеспечения требований 280-го пункта перечня мероприятий, обеспечивающих выполнение программы деятельности правительства Армении на 2019 - 2023 годы, возникла необходимость осуществить перераспределение бюджета в размере 17,4 млрд. драмов, в которые включены суммы строительства, технического и авторского контроля. “В целом, в этом году будет отремонтировано 500 км дорог”, - подчеркнул вице-премьер.