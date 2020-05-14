“Алашкерт” и “Арарат-Армения” провели товарищеский матч

Команды Высшей лиги чемпионата Армении по футболу после возобновления тренировок проводят также и товарищеские матчи.

Как передает «Арменпресс», ереванский “Алашкерт” встретился с действующим чемпионом Армении “Арарат-Арменией”. “Алашкерт” и “Арарат-Армения” до возобновления матчей Высшей лиги чемпионата Армении по футболу проведут несколько товарищеских встреч. Пока неизвестно, когда будет продолжен чемпионат. Команды возобновили тренировки 23 марта.

Подготовила Варвара Айрапетян