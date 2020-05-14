Выборы президента МФЛБ отложены на декабрь текущего года
13:56, 14 Май, 2020
Выборы президента Международной федерации любительского бокса состоятся в конце текущего года.
Как передает «Арменпресс», заседание Международной федерации любительского бокса состоится 12 - 13 декабря 2020 года. На нем исполком МФЛБ, наряду с другими вопросами, проведет также и выборы нового президента.
Изначально заседание планировалось провести 20 июня в столице Венгрии Будапеште.
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен