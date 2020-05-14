Результат теста на коронавирус Сурена Папикяна отрицательный, самочувствие хорошее
13:43, 14 Май, 2020
Результат теста на коронавирус министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурена Папикяна отрицательный. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь министерства Армине Мурадян.
“13 мая был сделан тест, результат теста отрицательный. Самочувствие министра хорошее, самоизолированы и министр, и другие сотрудники министерства, которые общались с зараженными людьми”, - сказала Мурадян.
Пресс-секретарь не пожелала назвать точную цифру, сколько сотрудников министерства самоизолированы.
Сдал тест на коронавирус и самоизолировался также и министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.
Норайр Шогикян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен