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Результат теста на коронавирус Сурена Папикяна отрицательный, самочувствие хорошее

Результат теста на коронавирус Сурена Папикяна отрицательный, самочувствие хорошее

Результат теста на коронавирус министра территориального управления и инфраструктур Армении Сурена Папикяна отрицательный. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала пресс-секретарь министерства Армине Мурадян.

“13 мая был сделан тест, результат теста отрицательный. Самочувствие министра хорошее, самоизолированы и министр, и другие сотрудники министерства, которые общались с зараженными людьми”, - сказала Мурадян.

Пресс-секретарь не пожелала назвать точную цифру, сколько сотрудников министерства самоизолированы.

Сдал тест на коронавирус и самоизолировался также и министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Норайр Шогикян


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