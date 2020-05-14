В Доме шахмат им. Тиграна Петросяна 15-го мая состоится турнир по молниеносным шахматам, посвященный майским победам.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация шахмат Армении. В турнире примут участие 8 молодых шахматистов: член женской сборной Армении Анна Саркисян, гроссмейстеры Айк Мартиросян, Шант Саркисян, Мануел Петросян, Тигран Арутюнян, международные мастера Артур Давтян и Мамикон Гарибян, мастер ФИДЕ Армен Барсегян.

Подготовила Варвара Айрапетян