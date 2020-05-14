Правительство Армении выделит гранты компаниям, имеющим до 100 сотрудников

Правительство Армении приняло 18-ю антикризисную программу. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.

“Тем работодателям, компаниям, которые с начала кризиса сохранили свои рабочие места и с некоторыми небольшими различиями сохранили и фонд зарплат, правительство выплатит грант в размере зарплаты каждого пятого работника”, - сказал премьер, добавив, что мероприятие касается компаний, имеющих до ста сотрудников.

“Этим мы хотим поощрить те компании, которые в эти трудные времена сумели сохранить свои рабочие места и фонд зарплаты”, - отметил премьер-министр.

Премьер-министр сказал, что на данный момент в рамках антикризисных программ уже распределено более 76 млрд драмов, и бенефициарами стали около 26 000 юридических и физические лиц, сумма превышает 1 млн 100 000 драмов.