В Армении 66 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, 33 - в крайне тяжелом. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказала замминистра здравоохранения Армении Лена Нанушян.

“В настоящее время лечение в больницах и в специальных местах получают 2 218 пациентов.

660 пациентов переносят пневмонию, 6 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких”, - сказала Нанушян.

Она напомнила, что по положению на 11 мая зарегистрировано 142 новых случаев. “Можно заметить, что в течение последних дней это число почти на одинаковом уровне, однако, если сравнить увеличивающийся ежедневный темп роста, то он все еще находится в пределах 5%”, - отметила замминистра.

Замминистра заверила, что работы, осуществляемые Министерством здравоохранения, будут продолжаться еще большими темпами, в связи с тем, что вновь обнаруженные случаи с каждым днем увеличиваются.

Правительство Армении на заседании 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. С 17:00 часов 14 мая он продлен еще на 30 дней, до 17:00 часов 13 июня 2020 года включительно.

Анна Григорян