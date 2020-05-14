В Гегаркунике строится солнечная энергостанция
Правительство приняло решение с целью реализации инвестиционной программы строительства солнечной фотовольтной электростанции “Масрик-1” в общине Мец Масрик Гегаркуникской области в отношении территорий, находящихся в селе Арпунк общины Гегамасар, принадлежащих физическим лицам, признать их исключительную общественную приоритетность.
Как передает «Арменпресс», в обосновании решения сказано: “Программа имеет важное общегосударственное значение, поскольку способствует увеличению доли возобновляемой энергии в общем энергетическом балансе, повышению энергетической безопасности и надежности электроснабжения потребителей.
Эффективная реализация программы не может быть обеспечена без отчуждения территорий, указанных в приложении к настоящему решению, поскольку строительство и эксплуатация ЛЭП невозможно без приобретения земельных участков, необходимых для размещения опор. Выбор территорий осуществлялся в рамках установленных строительных и технических норм, в обход населенных пунктов, историко-культурных памятников, экологических территорий и инфраструктур.
Признание исключительного приоритетного интереса общественности к этим территориям не причиняет необоснованного ущерба собственникам, так как на этапе проектирования высоковольтной линии электропередач в рамках программы были учтены предложения и замечания всех заинтересованных органов и общин воздействия и земельные участки, принадлежащие физическим лицам, по возможности были обойдены.
Приобретателем указанных территорий является ЗАО “Эфарви Масрик”, окончательным сроком начала процесса отчуждения собственности является 30 декабря 2020 года”.
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