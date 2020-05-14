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Ашот Гулян отказался от своего мандата в новоизбранном Национальном собрании Арцаха

Ашот Гулян отказался от своего мандата в новоизбранном Национальном собрании Арцаха

Председатель Национального собрания Арцаха Ашот Гулян отказался от своего мандата в новом парламенте.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Национального собрания Республики Арцах Ануш Гавалян.

“В Национальном собрании нового созыва мандаты Демократической партии Арцаха получат депутаты НС Гегам Степанян и Давид Мелкумян. Возглавляющий список партии Демократической партии Арцаха Ашот Гулян отказался от депутатского мандата, представив в ЦИК заявление о самоотводе. О своем решении не быть депутатом парламента 7-го созыва лидер Демократической партии неоднократно отмечал и во время предвыборных встреч”, - отметила Гавалян.

Выборы в Национальное собрание Арцаха состоялись 31 марта.


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БелТА


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