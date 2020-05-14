Комендантура обсуждает вопрос об установлении обязательного условия ношения масок

Комендатура обсуждает вопрос установления обязательного условия ношения масок и на закрытых и на открытых территориях. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что в Армении был дефицит масок, однако сейчас у нас производятся маски, которые полностью удовлетворяют наши потребности, и мы даже можем экспортировать их.

“Мы вынуждены, и не можем не продлевать режим ЧП, но не намерены вводить жесткие ограничения. Но режим чрезвычайного положения необходим как инструмент, который мы можем применять по ситуации”. Никол Пашинян выразил надежду, что из допущенных ошибок будут извлечены уроки, и установленные правила будут соблюдаться строже.

“Я обсуждал эту тему с начальником полиции. Мы, как и обещали, не скрывали никакой информации, независимо от того, насколько благоприятна она была для правительства. Сейчас есть сомнения, что мы преувеличиваем цифры. Почему мы должны их преувеличивать, непонятно”, - сказал Никол Пашинян.

По состоянию на 11:00 14 мая в Армении подтверждено 3 860 случаев коронавирусной болезни, 1 572 из которых выздоровели.

На данный момент фактическое лечение получают 2 218 пациентов. В общей сложности было проведено 36 016 тестов. Зарегистрировано 142 новых случая заражения и 72 выздоровевших, 49 случаев смерти (еще 1 смерть).