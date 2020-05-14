В России впервые со 2 мая выявили за сутки меньше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом. ТАСС

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за сутки на 9 974, до 252 245, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Таким образом, впервые со 2 мая количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 10 тыс. По данным штаба, суточный рост снизился с 4,3% до рекордно низких 4,1%.

Число выздоровевших пациентов с коронавирусом в России за сутки возросло на 5 527 и достигло 53 530. По подсчетам ТАСС, доля вылечившихся в стране превысила 21%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Умерли за сутки еще 93 человека, общее число жертв заболевания составило 2 305.

Как отметили в оперативном штабе, в 40,6% новых выявленных случаев заражения у инфицированных не оказалось симптомов болезни, это 4 049 человек.