“Барселона” в этом году не сможет приобрести Неймара

Каталонская “Барселона” не сможет приобрести бразильского форварда “ПСЖ” Неймара.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет издание “Cope”. Возвращение Неймара в прежний клуб в этот период невозможно, учитывая ситуацию, сложившуюся в клубе вследствие пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий французского “ПСЖ” Неймар отказался от нового контракта стоимостью 100 млн евро для возвращения в каталонский клуб, и готов даже на зарплату на 50% ниже, чем получает сейчас в парижском клубе.

Бразилец покинул “Барселону” в 2017 году и присоединился к “ПСЖ”. В составе “Барселоны” Неймар выступал в 2013 - 2017 годах и стал двукратным чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок Испании, по одному разу выигрывал Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Подготовила Варвара Айрапетян