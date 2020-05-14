Правительство не пойдет по пути применения ограничений: премьер-министр

В начале заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян коснулся ситуации, обусловленной коронавирусом, напомнив, что по данным последнего дня было зафиксировано 142 новых случая коронавируса, и в последнее время ежедневно фиксируется более 100 случаев.

“Очень важно понять, почему это происходит. Кроме материальных и технико-организационных вопросов, я вижу и социально-психологическую проблему. Дело в том, что среди граждан активно распространяется, что инфекция коронавируса на самом деле блеф, не существует, это сфабрикованное дело. Это имеет четкую причину. Проблема в том, что более 70% положительно диагностированных не имеют симптомов. В этом случае болезнь для человека - всего лишь написанный на бумаге диагноз”, - сказал премьер-министр Пашинян, добавив, что есть люди, у которых был диагностирован коронавирус, они были в больнице или в гостинице, и выписались с отрицательным диагнозом и до сих пор не верят, что они болели.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян подчеркнул, что сегодня чрезвычайное положение будет продлено, но правительство не пойдет по пути применения ограничений. “Мы попытаемся убедить людей, в необходимости следования правилам безопасности”, - сказал он.

По состоянию на 11:00 14 мая в Армении подтверждено 3 860 случаев коронавирусной болезни, 1 572 из которых выздоровели.

На данный момент фактическое лечение получают 2 218 пациентов. В общей сложности было проведено 36 016 тестов. Зарегистрировано 142 новых случая заражения и 72 выздоровевших, 49 случаев смерти (еще 1 смерть).