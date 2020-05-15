“Ереванский бестселлер”: “Манон Леско” вновь лидирует: переводы, апрель, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за август. Десятка представлена на основе продаж апреля.

“Манон Леско” аббата Прево занимает первое место. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гилавяна.

На втором месте - произведение современной турецкой писательницы Элиф Шафак “Стамбульский подкидыш”. В романе “Стамбульский подкидыш” автор поднимает множество проблем турецкого общества, в числе которых, Геноцид армян как непреодолимый комплекс психологии турка, занимает важнейшее место. Как и присуще Турции, после публикации книги в стране начался судебный процесс против автора, согласно известной 301 статье - оскорбление турецкой идентичности. На протяжении всего судебного процесса в Турции роман был запрещен, и лишь после того, как автор выиграла суд, книга была допущена к продаже. Перевела Маро Мадоян-Аладжаджян.

Книга Кена Кизи “Полет над гнездом кукушки” заняла третье место. Это произведение оставило глубокий след в истории современной литературы. Она переворачивает с ног на голову все принятые представления о здравомыслии и безумии. Этот роман - незабываемая история психиатрической больницы и ее жителей, в ней выделяются старшая сестра-тиран и Мак-Мерфи - шумный, веселый новичок, решивший противостоять ей. Их борьба представлена глазами Бромдена, пациента, кажущегося глухонемым, который понимает, что Мак-Мерфи прилагает героические усилия, борясь против сил, держащих их всех под замком. Роман Кизи - красочное и крайне искреннее описание состояния на грани между здравым умом и безумием. Перевод с английского Завена Бояджяна.

На четвертой горизонтали - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага – Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела Лусине Ароян.

На пятом месте роман Джорджа Оруэлла “1984”. Этот популярный роман, опубликованный в 1949 году, на территории бывшего СССР впервые вышел в свет в 1988 году. В разные времена, в разных странах, по разным причинам роман периодически запрещался, иногда и по смешным. В 2009 год журнал “The Times” включил роман в список 60 лучших книг, изданных за последние 60 лет, а журнал “Newsweek” в списке 100 лучших книг всех времен и народов роману “1984” уделил второе место. Перевела Астхик Атабекян.

На шестой горизонтали - научно-фантастическое произведение Дэниела Киза “Цветы для Элджернона”. Первоначально оно было рассказом. Он был опубликован в апрельском номере журнала “The Magazine of Fantasy & Science Fiction” 1959 года. Как лучший научно-фантастический рассказ удостоился премии “Хьюго”. Впоследствии Киз дополнил его, сделав его романом (под тем же названием). Как лучший роман это произведение получило премию “Небюла” 1966 года. Перевел книгу Айк Фелекян.

“Инферно” Дэна Брауна занимает седьмое место. Герои книги следуют по следам ужасающего послания талантливого ученого, увлеченного навязчивой идеей спасения Земли и человечества. Американский профессор Роберт Ленгдон и его находчивая спутница проводят безумные поиски в прекрасной Флоренции, Венеции и Стамбуле. Напрасно ли усилия?.. В романе непрестанные бегства и поиски. Перед читателем предстает Ад Данте Алигиери - Инферно, и не только в строках-кодах “Божественной комедии”, но и в полотнах величайших мастеров Возрождения. Перевел Ваге Арсен.

Роман Альбера Камю “Чужой” на восьмом месте. В своем первом романе “Чужой”, опубликованном в 1942 году, Альбер Камью в художественной форме представляет свои взгляды на философию абсурда и экзистенциализма. Основной особенностью главного героя романа, олицетворяющего эти взгляды, является ненависть к лицемерию и лжи, полное отсутствие амбиций - даже если все это противоречит его собственным интересам. Перевод Анны Акопян.

На девятом месте – роман-аллегория Германа Гессе “Сидхарта”, впервые изданный в 1922 году. Он рассказывает о пути духовного самопознания современного Будды Гаутамы брахмана Сидхарты. Это девятый роман Гессе, написанный в лирическом стиле. Книга была опубликована в Америке в 1951 году и получила широкое распространение в 1960-х годах. Роман Гессе посвятил французскому драматургу, писателю Ромен Ролану. Перевел Ашот Алексанян.

Сборник рассказов Тома Хэнкса “… То, что чувствует мое сердце” на десятом месте. Известный американский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Том Хэнкс еше и хороший писатель. Впервые ознакомившись с литературными произведениями Хэнкса на родном языке, армянский читатель убедится, что он талантлив не только в области кино, но и в области литературы. Его юмористические, добрые рассказы удостоились симпатии читателей не только в США, но и в разных странах мира, в них ощущается и сарояновский дух. Книгу перевела Рузан Азизян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).