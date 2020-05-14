 Заемщикам оказывается максимальное содействие: председатель Союза банков Армении

11:23, 14 Մայիս, 2020

Председатель Союза банков Армении Мгер Абрамян дал интервью, в котором коснулся деятельности банковской системы в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения и проводимых мероприятий и акций протеста против финансовой системы. «Арменпресс» представляет интервью председателя Союза банков Армении, которое предоставила Служба по связям с общественностью Союза банков Армении․

- Г-н Абраамян, как Вы отреагировали на акции протеста, проводимые в предыдущие дни перед ЦБ?

- СБА однозначно строго осуждает любые меры против стабильности финансовой системы. Не стоит забывать, что в условиях объявленного в стране чрезвычайного положения банковская система была одной из первых, которая отреагировала и предприняла соответствующие шаги для поддержки физических и юридических лиц-клиентов банка. Поэтому в таких условиях такое поведение просто неприемлемо.

Отмечу, что озвученные по части банков обвинения не соответствуют действительности. В частности, утверждения о процентных ставках предоставляемых банками кредитов являются дезинформацией: в банковской системе нашей страны кредитов по таким процентным ставкам просто нет. А в сложившихся условиях одна из приоритетных задач банков - сделать все возможное для поддержки заемщиков и обеспечения должного обслуживания вкладчиков. Банки сами заинтересованы в восстановлении кредитоспособности своих клиентов, поскольку только таким путем возможно обеспечить надлежащее и нормальное обслуживание других клиентов банка. Этим также было обусловлено снятие банками штрафов и пени по просроченным кредитам еще летом 2018 года в объеме, превышающем 10 млрд драмов. С целью восстановления кредитоспособности клиентов все без исключения банки предоставили клиентам кредитный отпуск.

- Господин Абрамян, Вы говорили об оперативной реакции банковской системы и поддержке клиентов в сложившихся условиях. Какие шаги были предприняты в этом направлении, и какое содействие было оказано банками по сей день?

- Как я уже отметил, банковская система оперативно отреагировала на сложившуюся ситуацию. В результате сотрудничества ЦБ и организаций-кредиторов были сформированы механизмы, применение которых дало возможность проявить индивидуальный подход к заемщикам, а также избежать ухудшения кредитной истории вследствие невыполнения заемщиками платежей, установленных кредитным договором. ЦБ, в частности, осуществил определенные нормативные изменения и применил такой инструментарий, который позволил коммерческим банкам объявить клиентам так называемый кредитный отпуск.

Банки Армении по состоянию на 5 мая предоставили около 700 000 кредитных отпусков или иным образом пересмотрели кредиты около 400 000 физическим лицам в размере более 500 млрд драмов и более 13 000 кредитов около 10 000 юридический лиц в размере более 520 млрд драмов.

- Господин Абрамян, как известно, коммерческие банки вовлечены также в антикризисные программы, осуществляемые правительством Армении. Какие результаты мы имеем в этом направлении?

- Да, банки активно вовлечены также в эти работы и содействуют обеспечению доступности предоставляемых правительством средств.

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

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