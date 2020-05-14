Число подтвержденных в Армении случаев достигло 3 860, выздоровели 72 пациента, скончался 1 человек

По состоянию на 11:00 14-го мая в Армении подтверждено 3 860 случаев коронавирусной болезни, 1 572 из которых выздоровели. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 2 218 пациентов. В общей сложности было проведено 36 016 тестов. Зарегистрировано 142 новых случая заражения и 72 выздоровевших, 49 случаев смерти (еще 1 смерть).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончался пациент 81 лет, он имела сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксированы 21 случаев смерти, когда у пациентов была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за другой болезни.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране с 4 мая сняты многие ограничения. По решению коменданта все еще действует запрет на общественный транспорт, будут работать только такси.

Правительство 14 мая обсудит вопрос продления срока чрезвычайного положения в стране еще на 30 дней.

Лилит Демурян