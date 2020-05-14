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15 мая будет прекращена подача газа по некоторым адресам города Севан и села Варденик

15 мая будет прекращена подача газа по некоторым адресам города Севан и села Варденик

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 15-го мая с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача газа газопотребителей многоквартирных домов 148, 150, 152 по улице Наирьян, дома 13 по улице Саят-Нова и прилегающих общественных объектов города Севан и газопотребителей села Варденик.

Компания просит проявить понимание и соблюдать правила безопасности. Для получения дополнительной информации звоните по телефону 1-04.


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