COVID-19: в Китае зарегистрировано всего 3 новых случая заражения: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 4 млн 429 000 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 298 000. Излечились 1 млн 659 873 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 430 348 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 85 197 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 271 095. Число смертности в Испании составило 27 104 человек.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 234 271, число летальных исходов - 2 212. Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 229 705, умерших - 33 186. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 222 104 человек, смертность - 31 106.

Число инфицированных в Бразилии – 190 137. Число смертей составляет 13 240. Во Франции - 178 060 подтвержденных случая, число летальных исходов – 27 074. В Германии – 174 098 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 861.

Число подтвержденных случаев в Турции – 143 114, скончались 3 952.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 112 725 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 783.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 929 инфицированных, 3 новых случая, скончались 4 633 человека. За последние дни летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 647, с начала эпидемии здесь скончались 11 человек.

В Катаре 26 539 подтвержденных случаев, смертность - 14. Число заразившихся в ОАЭ достигло 20 386 человек, здесь зарегистрировано 206 случаев смерти.

В Кувейте - 11 028 случаев заражения, зарегистрировано 82 летальных случая. В Египте – 10 431 случаев, здесь скончались 556 человек. Число инфицированных в Ираке – 3 032, смертность - 115. В Ливане зарегистрировано 878 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 48 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.