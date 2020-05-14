Министерство образования, науки, культуры и спорта объявило конкурс на получение гранта

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении в рамках программы “Обеспечение качества образования” объявляет конкурс на получение грантов в следующих номинациях:

Производство и распространение короткометражного игрового фильма

Производство и распространение телефильмов

Производство и распространение цикла телепередач

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе министерства, грант предоставляется в соответствии с решением правительства РА № 1937-Н “Об утверждении порядка предоставления субсидий и грантов юридическим лицам из государственного бюджета Республики Армения от 24 декабря 2003 года.

Заявки принимаются с 12 мая по 12 июня 2020 года в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении (г. Ереван, Дом Правительства 2, ул. В. Саркисяна 3, этаж 7, каб. 705).