Узбекистан движется к Евразийскому экономическому союзу

11 мая Верхняя палата Парламента Узбекистана Олий Мажлиса - Сената 71 голосами “за”, 16 – “против”, 4 воздержавшимися одобрила участие Республики Узбекистан в Евразийском экономическом союзе в статусе государства-наблюдателя. Ранее, 28 апреля, законодательная палата парламента, а в марте и правительство также приняли аналогичные решения.

Хотя окончательное решение по этому вопросу должен принять президент страны, можно сказать, что оно уже принято, так как предложение о получении статуса наблюдателя в ЕАЭС исходило именно от президента Шавката Мирзоева. В январе этого года он в своем обращении к Олий Мажлису отметил, что сотрудничество с ЕАЭС “не подорвет суверенитет страны и оно должно исходить из интересов народа”.

После согласия президента, для получения статуса наблюдателя Узбекистан официально обратится в ЕАЭС и данное обращение станет предметом обсуждения глав государств-членов ЕАЭС.

О возможном вступлении Узбекистана в ЕАЭС говорилось еще с прошлого года, и не исключалось, что в качестве промежуточной точки этого процесса Узбекистану в Союзе будет предоставлен статус наблюдателя. О евразийских устремлениях официального Ташкента было объявлено в октябре 2019 году, во время визита спикера СФ ФС РФ Валентины Матвиенко в Узбекистан. Исключив какое-либо внешнее давление на Узбекистан, власти страны заявили, что должны изучить опыт других государств-членов ЕАЭС, все возможные положительные и отрицательные стороны углубления сотрудничества.

Что предполагает статус наблюдателя в ЕАЭС?

Статья 109 Договора о ЕАЭС устанавливает, что государство-наблюдатель может принимать участие в заседаниях органов Союза в случае приглашения, получать принятые структурой документы, однако наблюдатель не участвует в процессе принятия решений. В настоящее время такой статус имеет только Республика Молдова.

Хотя государство-наблюдатель ЕАЭС не берет на себя четких обязательств, вытекающих из его статуса, оно должно воздерживаться от любых действий, которые могут нанести ущерб интересам Союза и стран-членов. Остальные обязательства и уровень сотрудничества регулируются отдельными документами с государством-наблюдателем. В случае с Узбекистаном, скорее всего, это будет соглашение о свободной торговле. Еще в прошлом году Министерство экономики и промышленности Узбекистана опубликовало концепцию сотрудничества с ЕАЭС, которая предполагает, что к 2021 году Узбекистаном будет подписано Соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.

Примечательно, что если при бывшем президенте Узбекистана Исламе Каримове внешняя политика страны характеризовалась как “сохранение конструктивного равноправия”, то с 2016 г. после прихода к власти Шавката Мирзоева в рамках внешней политики страны большее внимание уделяется развитию отношений с постсоветским пространством и соседними странами. Поэтому не случайно, что в последнее время много говорится о вступлении Узбекистана в ЕАЭС и возвращении в ОДКБ.

На данном этапе развитие сотрудничества с ЕАЭС исходит из интересов Узбекистана, что обусловлено рядом объективных факторов.

Необходимостью большого рынка потребления, каким может быть более чем 180-миллионный рынок ЕАЭС. Поддержка и устранение ограничений отечественных производителей на евразийском рынке станут дополнительным стимулом для экспорта.

Необходимость привлечения новых иностранных инвестиций в Узбекистан. В настоящее время потенциальными крупными инвесторами в Узбекистане могут быть в основном Россия и Китай. Однако, учитывая примеры Казахстана, Киргизии и Таджикистана, Узбекистан пытается избежать китайских инвестиций.

Необходимость использования транзитного потенциала Узбекистана. Тесное сотрудничество с ЕАЭС может способствовать реализации транзитного потенциала Узбекистана.

Необходимость улучшения статуса большого числа узбекских трудовых мигрантов в России. Основным источником дохода многих семей в Узбекистане являются трансферты из России, и сотрудничество с ЕАЭС может способствовать улучшению условий для трудовых мигрантов Узбекистана на территории Союза.

Возможность углубления отношений с соседями. Сотрудничество с ЕАЭС будет способствовать развитию экономического сотрудничества с Казахстаном и Киргизией, в отношениях с которыми сейчас возникают препятствия.

Снижение расширяющегося политического и экономического влияния Китая. Учитывая увеличение китайского присутствия и влияния в Центральной Азии, важной задачей ряда стран региона стало создание геополитических противовесов.

В свою очередь, у ЕАЭС также есть некоторые интересы в углублении отношений с Узбекистаном.

Вовлечение новых стран ЕАЭС с точки зрения имиджа достаточно важно для Союза.

Узбекистан является достаточно большим рынком для стран ЕАЭС с населением около 33 млн. человек.

Узбекистан имеет достаточно удобное географическое положение и инфраструктуры, что увеличивает его транзитные возможности. В последнее время внимание к проблемам развития транзитных и инфраструктурных возможностей ЕАЭС значительно увеличилось. Если в будущем Узбекистан вступит в ЕАЭС, это может способствовать перспективам вступления Таджикистана в ЕАЭС.

Таким образом, для углубления отношений Узбекистана с ЕАЭС имеются все необходимые предпосылки. ЕАЭС, особенно Россия, в этом вопросе также инициативны. Можно предположить, что в ближайшем будущем Узбекистан подаст заявку на наблюдение в ЕАЭС и получит такой статус. Возможно также углубление экономических отношений в формате создания зоны свободной торговли.

Вардуи Арутюнян