Беженцам из Азербайджана выданы сертификаты более чем на 800 миллионов долларов

Очередная партия сертификатов на покупку квартиры выдана семьям депортированным из Азербайджана, не имевшим крова в течение 30 лет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает миграционная служба Министерства ТУ Армении.

“С целью снижения вероятности распространения коронавируса, и исходя из того, что бенефициары в основном пожилые люди, сотрудники миграционной службы лично доставили сертификаты в места их проживания. Сертификаты на 796 млн 835 000 драмов уже были розданы бенефициарам.

21 ноября 2019 года правительство приняло постановления “О внесении изменений и дополнений в государственный бюджет Республики Армения на 2019 год” и в решение правительства Республики Армения N151515-н от 27 декабря 2018 года “О программе жилищного обеспечения посредством предоставления свидетельств на покупку квартир за счет ассигнований, предусмотренных годовым государственным бюджетом Республики Армения”.

Таким образом, 112 семьям, депортированным из Азербайджана и не имевшим крова, выдаются свидетельства о покупке жилья. На реализацию программы было выделено около 1,5 млрд. драмов. Срок приобретения квартиры по сертификату устанавливается на 1 год.

Миграционная служба Армении руководствовалась принципом выдачи сертификатов по административным районам Еревана (административные районы Ачапняк, Аван, Малатия-Себастия, Норк-Мараш, Канакер-Зейтун), включая места, которые являются частной собственностью. Включение частной собственности (гостиница “Себастия”, гостиница “Наири”, общежитие, принадлежащее ООО “Интерримини” на правах собственности) было обусловлено риском остаться без крова, поскольку в случае предъявления владельцами требования об освобождении из этих временных приютов эффективные правовые механизмы защищенности этих семей отсутствуют. В результате, в административных районах Еревана поочередно полностью и окончательно решаются жилищные вопросы семей, депортированных из Азербайджана”, - говорится в сообщении миграционной службы.