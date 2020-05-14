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Беженцам из Азербайджана выданы сертификаты более чем на 800 миллионов долларов

Беженцам из Азербайджана выданы сертификаты более чем на 800 миллионов долларов

Очередная партия сертификатов на покупку квартиры выдана семьям депортированным из Азербайджана, не имевшим крова в течение 30 лет.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает миграционная служба Министерства ТУ Армении.

“С целью снижения вероятности распространения коронавируса, и исходя из того, что бенефициары в основном пожилые люди, сотрудники миграционной службы лично доставили сертификаты в места их проживания. Сертификаты на 796 млн 835 000 драмов уже были розданы бенефициарам.

21 ноября 2019 года правительство приняло постановления “О внесении изменений и дополнений в государственный бюджет Республики Армения на 2019 год” и в решение правительства Республики Армения N151515-н от 27 декабря 2018 года “О программе жилищного обеспечения посредством предоставления свидетельств на покупку квартир за счет ассигнований, предусмотренных годовым государственным бюджетом Республики Армения”.

Таким образом, 112 семьям, депортированным из Азербайджана и не имевшим крова, выдаются свидетельства о покупке жилья. На реализацию программы было выделено около 1,5 млрд. драмов. Срок приобретения квартиры по сертификату устанавливается на 1 год.

Миграционная служба Армении руководствовалась принципом выдачи сертификатов по административным районам Еревана (административные районы Ачапняк, Аван, Малатия-Себастия, Норк-Мараш, Канакер-Зейтун), включая места, которые являются частной собственностью. Включение частной собственности (гостиница “Себастия”, гостиница “Наири”, общежитие, принадлежащее ООО “Интерримини” на правах собственности) было обусловлено риском остаться без крова, поскольку в случае предъявления владельцами требования об освобождении из этих временных приютов эффективные правовые механизмы защищенности этих семей отсутствуют. В результате, в административных районах Еревана поочередно полностью и окончательно решаются жилищные вопросы семей, депортированных из Азербайджана”, - говорится в сообщении миграционной службы.


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