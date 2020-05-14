Газета “Айастани Анрапетутюн”: О переводе земель сельскохозяйственного назначения на другие

Безосновательный перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель других целевых назначений должен быть исключен. По этой причине Министерство экономики распространяет проект, согласно которому определяются исключительные случаи переноса земель сельскохозяйственного назначения в другие целевые назначения. Земельным кодексом закреплено, что сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране и что перевод этих земель в земли несельскохозяйственного назначения разрешается в исключительных случаях, в порядке, установленном статьей 7 настоящего кодекса. Так, что же предлагает проект Министерства экономики?

Министерство поясняет, что они получают многочисленные заявления в связи с переводом земель сельскохозяйственного назначения в другие целевые назначения, при высказывании отрицательного мнения, сталкиваются с рядом проблем. Отмечается, что якобы Министерство экономики препятствует привлечению инвестиций и созданию рабочих мест в других отраслях экономики. Поэтому мы решили устранить проблему таким образом…”.

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