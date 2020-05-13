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В Италии от COVID-2019 вылечились более половины всех заразившихся коронавирусом

В Италии от COVID-2019 вылечились более половины всех заразившихся коронавирусом

Число вылечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии превысило общее количество инфицированных в стране за время пандемии. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, согласно распространенным в среду данным Департамента гражданской защиты Италии, из 222 104 инфицированных поправился 112 541 человек.

При этом уточняется, что за последние сутки вылечились 3 502 человека, а заразились 888. За день от последствий коронавирусной инфекции скончались 195 человек, а общее число летальных исходов достигло 31 106.


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БелТА


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