Глава Евросовета призвал страны ЕС как можно скорее открыть границы

Страны - члены Евросоюза должны как можно скорее открыть свои границы, которые закрыты с середины марта в связи с пандемией коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, выступая в среду на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Брюсселе.

"Принимая необходимые меры предосторожности, необходимо как можно скорее вновь открыть европейские границы", - сказал он.

Мишель подчеркнул, что открытие границ необходимо для экономики и туризма сообщества. "Государства-члены должны совместно работать над представленными (Еврокомиссией - ред.) предложениями и двигаться вперед в направлении столь необходимого для нашей экономики и туризма открытия", - добавил он.

Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала странам - членам Евросоюза приступить к постепенному снятию ограничений по перемещению граждан и резидентов сообщества в преддверии летних каникул. Так, Еврокомиссия считает, что необходимо сначала открыть границы между государствами Евросоюза, которые имеют похожую эпидемиологическую ситуацию, то есть где распространение коронавируса нового вида находится под контролем. Что касается внешних границ, то об их открытии речи пока не идет.

В настоящее время по рекомендации Еврокомиссии границы стран - членов Евросоюза - как внутренние, так и внешние - должны оставаться закрытыми до 15 июня.