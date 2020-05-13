Швейцария намерена открыть границы с Францией, Германией и Австрией

Швейцария намерена с 15 июня полностью открыть границы с Францией, Германией и Австрией. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении Федерального совета (правительства), размещенном на сайте ведомства.

Как отмечается, границы будут открыты с 15 июня, "если позволит эпидемиологическая ситуация". Решение об этом было достигнуто в ходе переговоров с министрами внутренних дел трех соседних со Швейцарией стран. В настоящий момент, Австрия, Германия и Франция находятся на схожем этапе смягчения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID 19.

Окончательное решение об открытии границ Федеральный совет примет в ходе заседания 27 мая.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров. Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. Третья фаза, в случае стабилизации ситуации, запланирована на 8 июня.