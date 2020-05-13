ЗАО «Америабанк» объявляет о публичном предложении драмовых облигаций
ЗАО «Америабанк» осуществляет публичное предложение номинальных купонных бездокументарных облигаций, которые будут размещены в период с 18 мая 2020 г. до 31 июля 2020 г. включительно на следующих условиях:
|
ТИП
|
Номинальные купонные облигация
|
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
|
100,000 др.
|
ОБЩИЙ ОБЪЕМ
|
5,000,000,000 др.
|
КОЛИЧЕСТВО
|
50,000 штук
|
СРОК ОБРАЩЕНИЯ
|
30 месяцев
|
КУПОННАЯ СТАВКА
|
9,0 %
|
ВЫПЛАТА КУПОНА
|
Раз в 3 месяца
|
ОРГАНИЗАТОР
|
ЗАО «Америабанк»
Программный проспект облигаций ЗАО «Америабанк» был зарегистрирован решением председателя Центрального банка РА N 1/164A от 16 марта 2020г.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЗАО «Америабанк», бумажную копию программного проспекта и его дополнения можно получить в головном офисе ЗАО «Америабанк» по адресу: Армения, 0010, Ереван, ул. Вазгена Саргсяна 2.
Финальные условия эмиссии опубликованы на официальном сайте ЗАО «Америабанк» по следующей ссылке.
Для приобретения облигаций инвесторы должны заполнить соответствующую заявку и должным образом представить ее Организатору. Заявкой инвесторы выражают свою готовность принять условия выпуска облигаций, которые являются для инвесторов обязательными.
После заполнения заявки на приобретение облигаций и ее представления организатору заинтересованные инвесторы должны произвести оплату приобретаемых облигаций до 16:30 дня приобретения облигаций, включительно, перечислив сумму на счет №1570043120372900, открытый Америабанком в целях размещения облигаций.Цена облигаций за каждый рабочий день периода размещения опубликована на сайте Америабанка по следующей ссылке.
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