Уголовное дело о злоупотребление должостными полномочиями бывшим министром направлено в ССС

В Следственной комиссии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра образования и науки Республики Армения по ч. 2 ст. 308 Уголовного кодекса - злоупотребление должостными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, дело направлено в Специальную следственную службу. Следствие продолжается.