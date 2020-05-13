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Уголовное дело о злоупотребление должостными полномочиями бывшим министром направлено в ССС

Уголовное дело о злоупотребление должостными полномочиями бывшим министром направлено в ССС

В Следственной комиссии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра образования и науки Республики Армения по ч. 2 ст. 308 Уголовного кодекса - злоупотребление должостными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, дело направлено в Специальную следственную службу. Следствие продолжается.


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