Уголовное дело о злоупотребление должостными полномочиями бывшим министром направлено в ССС
18:48, 13 Май, 2020
В Следственной комиссии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра образования и науки Республики Армения по ч. 2 ст. 308 Уголовного кодекса - злоупотребление должостными полномочиями, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, дело направлено в Специальную следственную службу. Следствие продолжается.
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