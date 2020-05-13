Доклад ЕС по гражданской авиации Армении будет представлен в конце мая

Комитет гражданской авиации Республики Армения представил Европейскому агентству по безопасности полетов значительные изменения в этой сфере в Армении, призвал пересмотреть решение об ограничении полетов двух армянских авиакомпаний в Европу. Партнеры ЕС представят окончательный отчет о Комитета гражданской авиации Армении в конце мая.

Как передает Арменпресс, Комитет гражданской авиации Армении сообщает, что этот вопрос обсуждался 12 мая на заседании Группы европейской безопасности.

Встреча группы европейской безопасности состоялась 12 мая в режиме онлайн. В ней приняли участие представители Комитета гражданской авиации Армении во главе с председателем комитета, а также представители различных авиакомпаний.

Заседание продолжалось 6 часов, в течение которых авиакомпании и Комитет выступили с презентациями по безопасности полетов. Комитет всесторонне представил ситуацию в области безопасности полетов в Армении, значительные изменения, четкие шаги, предпринятые после слушаний в ноябре прошлого года, и дальнейшие краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные действия,

Временно были ограничены права двух авиакомпаний на полеты в Европу (за исключением эвакуации граждан, полетов в гуманитарных и медицинских целях).

Комитет призвал EASA пересмотреть свое решение об ограничении двух авиакомпаний на выполнение полетов в Европу, предоставив дополнительные доказательства, подтверждающие безопасность осуществляемых этими авиакомпаниями полетов.

Учитывая серьезность этой проблемы, Комитет по-прежнему убежден в том, что для решения вопросов, связанных с повышением безопасности полетов, необходимо тесное сотрудничество между Европейским союзом, государствами-членами, EASA и Комитетом гражданской авиации.

Согласно заявлению партнеров по Европейскому союзу, окончательный отчет, как ожидается, будет представлен Комитету в конце этого месяца.

Комитет выразил глубокую благодарность делегации ЕС в Армении, в частности послу Андреа Викторин, за обеспечение онлайн-слушаний, а также всем авиакомпаниям за активное участие в заседании.

Ранее Европейское агентство по безопасности полетов обнаружило недостатки в работе гражданской авиации Армении и представило отчет. Комитет гражданской авиации Армении собирался представить свои возражения и изменения на заседании 12 мая.