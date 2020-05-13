Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-05-20

ЕРЕВАН, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 13 мая, курс доллара США вырос на 0.51 драмa и составил 487.66 драм. Курс евро вырос на 1.62 драмa и составил 528.67 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 6.65 драм. Курс британского фунта сократился на 0.98 драмa и составил 599.58 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 22.43 драмa и составила 26691.3 драм. Цена серебра выросла на 0.88 драмa и составила 242.78 драм. Цена платины выросла на 169.20 драмa и составила 12025.51 драм.