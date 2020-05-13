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Азиатские индексы - 13-05-20

Азиатские индексы - 13-05-20

ТОКИО, 13 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.49% и составил 20267.05 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.14% и составил 1474.69 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.22% и составил 2898.05 пункта, а HANG SENG снизился на 0.27% и составил 24180.30 пункта.


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