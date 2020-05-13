COVID-19. Количество зараженных превысило 4 млн 368 тыс человек: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 4 млн 368 тыс человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 293 тыс. Излечились 1 млн 619 тыс 949 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 1 млн 408 тыс 823 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 83 тыс 455 человек. По этому показателю также США оказались первыми в мире. В Испании число подтвержденных случаев – 271 тыс 095. Число смертности в Испании составило 27 тыс 104 человека.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 242 тыс 271, число летальных исходов - 2 тыс 212. За последние сутки здесь зафиксировано более 10 тыс новых случаев. Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 226 тыс 463, умерших - 32 тыс 692. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 221 тыс 216 человек, смертность - 30 тыс 911.

Во Франции – 178 тыс 225 подтвержденных случая, число летальных исходов – 26 тыс 991. Число инфицированных в Бразилии – 178 тыс 214. Число смертей составляет 12 тыс 461. В Германии – 173 тыс 504 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 7 тыс 775.

Число подтвержденных случаев в Турции – 141 тыс 475, скончались 3 тыс 894 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 112 тыс 725 человек. Общее число летальных исходов составляет 6 тыс 783.

В стране, где произошла вспышка пандемии, Китае - 82 тыс 926 инфицированных, 7 новых случаев, скончались 4 тыс 633 человека. За последние дни летальных исходов здесь не было.

Число подтвержденных в Грузии случаев возросло до 647, с начала эпидемии здесь скончались 11 человек.

В Катаре 26 тыс 539 подтвержденных случаев, смертность - 14. Число заразившихся в ОАЭ достигло 19 тыс 661 человек, здесь зарегистрировано 203 случая смерти.

В Кувейте - 11 тыс 028 случаев заражения, зарегистрировано 82 летальных случая. В Египте – 10 тыс 093 случая, здесь скончались 544 человек. Число инфицированных в Ираке - 2 913, смертность - 112. В Ливане зарегистрировано 878 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 26. Число заразившихся в Сирии достигло 47 человек. Скончались 3 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превысило 212.

Германия начинает снимать контроль на границах с соседями

Правительство ФРГ приняло решение поэтапно снять пограничный контроль с соседними странами. Контроль на границах ФРГ с соседними странами планируется поэтапно снимать начиная с субботы, 16 мая.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) по итогам заседания правительства Германии. Граница ФРГ с Люксембургом полностью откроется уже 16 мая. Полное открытие границ - если позволит ситуация, связанная с эпидемией, - запланировано на 15 июня.

Польша продлила закрытие границ из-за коронавируса

Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, говорится в сообщении МВД страны.

"Пограничный контроль на внутренней и внешней границе со странами ЕС продлен еще на 30 дней - до 12 июня", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пока границу можно будет пересечь только в специально отведенных местах. Проверки также останутся в морских портах и аэропортах.

Отмечается, что в Польшу могут въезжать польские граждане, а также иностранцы, которые являются супругами или детьми польских граждан или находятся под их постоянной опекой, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, дипломаты, и члены их семей.

Британцы выходят на свежий воздух

Со среды в Британии снимаются все ограничения на прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, введенные в конце марта из-за вспышки коронавируса. Это первый этап ослабления карантинных мер, которые действуют в стране с конца марта.

Если раньше выйти можно было только один раз в день и максимум на час, то теперь не ограничено ни время прогулок, ни расстояние от дома, на которое можно выходить.

Можно даже отправиться на автомобиле в другое место, например, на море или в парк, но только с членами своей семьи.

Также разрешено встречаться с тем, с кем вы не проживаете вместе, но только с одним человеком за раз и с соблюдением социальной дистанции.

Штрафы за нарушение этих правил могут достигать 3200 фунтов (около 290 тысяч рублей).

Работать по-прежнему рекомендуется из дома, исключение сделано для работников, которые заняты в строительстве и на производстве.

Добираться до места работы им рекомендовано пешком или на велосипеде.

Германия и Эстония предложат СБ ООН резолюцию о глобальном прекращении огня

Германия и Эстония планируют представить в Совет Безопасности ООН резолюцию о глобальном прекращении огня в условиях пандемии коронавируса, призванную заменить документ, разработанный Францией и Тунисом, но заблокированный США. Об этом сообщили AFP источники в дипломатических кругах.

Предложение было выдвинуто во вторник в ходе телеконференции за закрытыми дверями, организованной Эстонией, которая в настоящее время председательствует в Совете Безопасности. Передает русская служба «Голоса Америки».

Как и предложение Франции и Туниса, новая резолюция сфокусируется на призыве к прекращению огня в различных зонах конфликта по всему миру, чтобы дать воюющим сторонам шанс справиться со смертельно опасной пандемией.

Вашингтон ошеломил Совет Безопасности, заблокировав резолюцию в пятницу.

Госдепартамент заявил, что Совет Безопасности «должен или провести резолюцию, содержание которой ограничивается поддержкой прекращения огня, или расширенную резолюцию», в которой обращается внимание на проблемы транспарентности и ответственности.

Госдепартамент также обвинил Пекин в блокировке всех усилий по достижению консенсуса с марта.

В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса

Власти Новой Зеландии отменили действие чрезвычайного положения в стране в связи с переходом на новый уровень смягчения карантинных ограничений, говорится в заявлении новозеландского министра гражданской обороны Пеени Хенаре.

Режим ЧП в Новой Зеландии был введен 25 марта.

"Чрезвычайное положение в Новой Зеландии отменено, сейчас начался переходный период, по мере того как страна готовится перейти на второй уровень угрозы безопасности в связи COVID-19", - говорится в заявлении министра, которое размещено на сайте правительства.

Новая Зеландия выходит на второй уровень карантинных ограничений в 23.59 в среду по местному времени (14.59 мск). Второй уровень будет пересмотрен 25 мая. Власти призвали сохранять социальную дистанцию и соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавируса.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ранее заявила, что в рамках второго уровня смягчения ограничений откроются магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары с 21 мая. Поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут продолжительное время оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан.

По данным министерства здравоохранения Новой Зеландии, в стране выявлено 1147 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.