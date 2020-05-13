Мурашко рассказал о состоянии Мишустина. РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого был выявлен коронавирус, идет на поправку, есть надежда, что уже на следующей неделе он будет непосредственно у себя в кабинете, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете... Сегодня его состояние здоровья уже позволяет входить в рабочий процесс", - сказал Мурашко журналистам.