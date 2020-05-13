В Грузии могут ускорить отмену карантинных ограничений. Regnum

Отмену карантинных ограничений в Грузии можно будет ускорить, если продолжится тенденция, когда число выздоровевших от COVID-19 превышает количество заразившихся коронавирусом. Об этом 13 мая во время заседания заявил спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, сообщает Общественное телевидение.

«Число новых случаев заражения в последние дни уже меньше числа выздоравливающих. Если эта тенденция продолжится и сохранится <…> это станет прочной основой, чтобы мы ускорили процесс снятия ограничений», — сказал Талаквадзе.

Он также отметил, что это может позволить восстановить те экономические процессы, которые пока остановлены из-за эпидемиологической ситуации.

Напомним, в Грузии превышение числа выздоровевших от COVID-19 над количеством заразившихся коронавирусом наблюдается четвертый день. С конца апреля в стране начали постепенную отмену карантинных ограничений.