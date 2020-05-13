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Скончался ректор Армянского института туризма Роберт Минасян

Скончался ректор Армянского института туризма Роберт Минасян

В возрасте 79 лет после тяжелой, продолжительной болезни скончался ректор Армянского института туризма Роберт Минасян. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель Армянской федерации туризма Мехак Апресян.

“Господин Минасян скончался сегодня. Панихида состоится завтра, 14 мая, в 18:00 в одном из залов траурных церемоний на улице Тихого Дона. 15 мая в 14:00 состоятся похороны”, - представил Апресян.

Роберт Минасян родился 23 июня 1941 года.

Лилит Демурян


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