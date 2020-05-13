Арарат Мирзоян по видеосвязи провел разговор со спикером Риксдага Швеции

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян по видеосвязи провел разговор со спикером Риксдага Королевства Швеции Андреасом Норленом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Национального собрания Армении.

Андреас Норлен выразил благодарность Арарату Мирзояну за письмо, адресованное ему, и отметил, что в условиях сложившейся ситуации важно сохранять контакты между парламентами.

Руководители законодательных органов обменялись информацией о мероприятиях, осуществляемых двумя странами против пандемии, о работе парламентов в этот период.

По просьбе собеседника Арарат Мирзоян представил успехи, зафиксированные в повестке реформ Армении.

Стороны договорились продолжить контакты в подобном формате.