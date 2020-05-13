В Иране за сутки выявили 1958 новых случаев коронавируса. РИА Новости

Иран зафиксировал рост случаев заражения коронавирусом за сутки – почти две тысячи, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки по всей стране удалось выявить 1958 случаев заражения COVID-19, что свидетельствует об относительном росте числа заражений. Всего же число заражений возросло до 112 725", - сказал он в эфире телеканала IRINN. При этом, по его словам, всего выздоровели не менее 89 428 человек, а за прошедшие сутки скончались 50 человек. Всего же число жертв с 19 февраля, когда были выявлены первые случаи COVID-19 в стране, достигло 6783.

При этом накануне министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что властям удалось во многих районах Ирана установить контроль над ситуацией.