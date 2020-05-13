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Предстоящий товарищеский матч “Урарту” отменен

Предстоящий товарищеский матч “Урарту” отменен

 Очередной товарищеский матч ереванского футбольного клуба “Урарту” не состоится.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.

14-го мая “Урарту” должен был провести очередной контрольный матч с командой “Вест Армения”, выступающей в первой лиге чемпионата Армении. Эта встреча была отменена, 14-го мая “Урарту” проведет двусторонний матч.

Добавим, что следующая контрольная встреча назначена на 17 мая. В этот день “Урарту” встретится с “Гандзасар-Капаном”.

Подготовила Варвара Айрапетян


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