По уголовному делу о гибели военнослужащего Сасуна Маргаряна задержаны 2 человека

По уголовному делу, расследуемому в производстве первого гарнизонного следственного отдела по факту смерти военнослужащего срочной службы, рядового Сасуна Суреновича Маргаряна, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 358.1 Уголовного кодекса Республики Армения, задержан старший офицер, лейтенант А. А. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

“По делу о совершении насильственных действий в отношении подчиненного, нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, отсутствия между ними отношений подчиненности и доведения военнослужащего до самоубийства по неосторожности, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 358.1, частью 1 статьи 359 и пунктами 2 и 3 части 2 статьи 360.1 Уголовного кодекса Республики Армения, задержан военнослужащий обязательной срочной службы, младший сержант Г.С.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается”, - говорится в сообщении Следственного комитета.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.