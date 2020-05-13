Германия начинает снимать контроль на границах с соседями. Deutsche Welle

Правительство ФРГ приняло решение поэтапно снять пограничный контроль с соседними странами. Контроль на границах ФРГ с соседними странами планируется поэтапно снимать начиная с субботы, 16 мая.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) по итогам заседания правительства Германии. Граница ФРГ с Люксембургом полностью откроется уже 16 мая. Полное открытие границ - если позволит ситуация, связанная с эпидемией, - запланировано на 15 июня.