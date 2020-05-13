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“Феррари” нашел замену Феттелю

“Феррари” нашел замену Феттелю

После ухода немецкого гонщика “Формулы-1” Себастьяна Феттеля “Феррари” нашел ему замену.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Motorsport”. Феттеля  в “Феррари” заменит испанский автогонщик Карлос Сайнс. Он в “Формуле-1” с 2015 года, и в прошлом сезоне в составе “Макларена” занял 6-е место.

Накануне стало известно, что немецкий пилот “Формулы-1” Себастьян Феттель не продолжит сотрудничество с “Феррари” и покинет команду по окончании текущего сезона. Контракт немецкого гонщика с “Феррари” истекает в 2020 году.

Подготовила Варвара Айрапетян


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