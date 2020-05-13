Определен срок возобновления чемпионата Португалии по футболу
15:06, 13 Май, 2020
Чемпионат Португалии по футболу будет официально возобновлен.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба чемпионата. Он возобновится 4 июня. Организаторы чемпионата, после возобновления сезона, намерены строго соблюдать все стандарты безопасности.
На сегодняшний день состоялось 24 тура чемпионата Португалии. В турнирной таблице лидирует “Порту”.
Из-за пандемии коронавирус с марта были прерваны чемпионаты ряда ведущих европейских стран, за исключением чемпионата Беларуси.
Подготовила Варвара Айрапетян
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