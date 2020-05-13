Определен срок возобновления чемпионата Португалии по футболу

Чемпионат Португалии по футболу будет официально возобновлен.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба чемпионата. Он возобновится 4 июня. Организаторы чемпионата, после возобновления сезона, намерены строго соблюдать все стандарты безопасности.

На сегодняшний день состоялось 24 тура чемпионата Португалии. В турнирной таблице лидирует “Порту”.

Из-за пандемии коронавирус с марта были прерваны чемпионаты ряда ведущих европейских стран, за исключением чемпионата Беларуси.

Подготовила Варвара Айрапетян