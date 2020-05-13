Польша продлила закрытие границ из-за коронавируса.  РИА Новости

Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, говорится в сообщении МВД страны.

"Пограничный контроль на внутренней и внешней границе со странами ЕС продлен еще на 30 дней - до 12 июня", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пока границу можно будет пересечь только в специально отведенных местах. Проверки также останутся в морских портах и аэропортах.

Отмечается, что в Польшу могут въезжать польские граждане, а также иностранцы, которые являются супругами или детьми польских граждан или находятся под их постоянной опекой, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, дипломаты, и члены их семей.