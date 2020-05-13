Британцы выходят на свежий воздух. BBC

Со среды в Британии снимаются все ограничения на прогулки на свежем воздухе и занятия спортом, введенные в конце марта из-за вспышки коронавируса. Это первый этап ослабления карантинных мер, которые действуют в стране с конца марта.

Если раньше выйти можно было только один раз в день и максимум на час, то теперь не ограничено ни время прогулок, ни расстояние от дома, на которое можно выходить.

Можно даже отправиться на автомобиле в другое место, например, на море или в парк, но только с членами своей семьи.

Также разрешено встречаться с тем, с кем вы не проживаете вместе, но только с одним человеком за раз и с соблюдением социальной дистанции.

Штрафы за нарушение этих правил могут достигать 3200 фунтов (около 290 тысяч рублей).

Работать по-прежнему рекомендуется из дома, исключение сделано для работников, которые заняты в строительстве и на производстве.

Добираться до места работы им рекомендовано пешком или на велосипеде.