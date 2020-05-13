В УИУ нет больных коронавирусом осужденных или арестованных лиц, заразились 11 сотрудников

По положению на 11 мая у арестованных и осужденных лиц в уголовно-исполнительных учреждениях Армении COVID-19 не диагностирован.

В ответ на запрос «Арменпресс» начальник отдела по связям с общественностью уголовно-исполнительной службы МЮ Армении, подполковник юстиции Нона Навикян сообщила, что у 11 служащих уголовно-исполнительных учреждений был диагностирован коронавирус нового типа.

“7 из 11 человек, зараженных COVID-19, уже выздоровели. С целью предотвращения проникновения коронавирусного заболевания нового типа в уголовно-исполнительные учреждения МЮ Армении со стороны Министерства юстиции, уголовно-исполнительной службы и ГНКО “Центр уголовно-исполнительной медицины” проводятся профилактические и защитные мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья лиц, содержащихся в неволе, и сотрудников системы”, - отметила Навикян.

По ее словам, среди лиц, лишенных свободы, периодически проводятся необходимые медобследования, в том числе термометрия. Навикян сообщила, что осужденные и арестованные лица, имеющие жалобы, связанные со здоровьем, незамедлительно подвергаются более глубокому осмотру и диагностическому обследованию. Термометрии подвергаются также уголовно-исполнительные служащие.

“Среди лиц, содержащихся в неволе, а также служащих и сотрудников учреждений периодически проводятся работы по информированию о симптомах коронавирусной болезни, а также о санитарно-гигиенических мероприятиях, необходимых для профилактики. Министерство юстиции Армении, в свою очередь, совместно с Минздравом, последовательно проводит профилактические мероприятия, чтобы исключить проникновение инфекции в учреждения. В жилых зонах и административных корпусах УИУ проводится санитарно-гигиеническая обработка с дезинфицирующими средствами. При передвижениях лиц, лишенных свободы, им и их сопровождающему персоналу предоставляются маски и перчатки”, - сказала Нона Навикян.

Исполняющий обязанности директора ГНКО “Центр уголовно-исполнительной медицины” Камо Манукян сообщил, что процесс тестирования содержащихся в УИУ лиц, лишенных свободы, осуществляется так же, как и лиц, находящихся на свободе.

“Среди арестованных лиц и осужденных, находящихся в уголовно-исполнительных учреждениях, проведено 13 исследований по обнаружению COVID-19”, - отметил Манукян и добавил, что в результате проведенных исследований положительных ответов не было зафиксировано.

Срок объявленного чрезвычайного положения в связи с ситуацией с эпидемией коронавируса в Армении истекает 14 мая. Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране с 4 мая сняты многие ограничения. Согласно решению коменданта все еще действует запрет на общественный транспорт, будут работать только такси.

Лилит Демурян