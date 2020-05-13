Германия и Эстония предложат СБ ООН резолюцию о глобальном прекращении огня

Германия и Эстония планируют представить в Совет Безопасности ООН резолюцию о глобальном прекращении огня в условиях пандемии коронавируса, призванную заменить документ, разработанный Францией и Тунисом, но заблокированный США. Об этом сообщили AFP источники в дипломатических кругах.

Предложение было выдвинуто во вторник в ходе телеконференции за закрытыми дверями, организованной Эстонией, которая в настоящее время председательствует в Совете Безопасности. Передает русская служба «Голоса Америки».

Как и предложение Франции и Туниса, новая резолюция сфокусируется на призыве к прекращению огня в различных зонах конфликта по всему миру, чтобы дать воюющим сторонам шанс справиться со смертельно опасной пандемией.

Вашингтон ошеломил Совет Безопасности, заблокировав резолюцию в пятницу.

Госдепартамент заявил, что Совет Безопасности «должен или провести резолюцию, содержание которой ограничивается поддержкой прекращения огня, или расширенную резолюцию», в которой обращается внимание на проблемы транспарентности и ответственности.

Госдепартамент также обвинил Пекин в блокировке всех усилий по достижению консенсуса с марта.