В Ширакской области Армении  32 случая выздоровления от коронавируса

За последние два дня в Ширакской области было зарегистрировано 32 случая выздоровления от коронавируса.

Об этом «Арменпресс» сообщила и. о. начальника управления здравоохранения и социального обеспечения администрации Ширакской области Лейли Асланян, отметив, что по положению на 13 мая в инфекционной больнице Гюмри лечение от коронавируса проходят 70 больных, из них 58 - жители Ширакской области.

25 пациентов проходят лечение в столице, в результате болезни было зарегистрировано 6 случаев смерти. 58 пациентов без симптомов были перевезены в гостиницы Цахкадзора.

В Ширакской области 276 граждан имеют указания об изоляции и самоизоляции. С 1 марта по сей день в медучреждениях области и в областном центре Национального центра по контролю и профилактике заболеваний было проведено 1 356 тестов, 33 из которых были проведены в Гюмри.

В Ширакской области с 12 мая для диагностирования коронавируса проводятся тесты ПЦР (полимеризированной цепной реакции). Они осуществляются в Ширакском филиале Национального центра по контролю и профилактике заболеваний. За один этап данное оборудование проводит 34 исследования. Исследование длится 6 часов. В течение дня в среднем возможно провести 60 исследований ПЦР.

Арменуи Мхоян