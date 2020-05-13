Премьера песни: Григорий Лепс представил свой новый клип

Яркий представитель российской эстрады певец, композитор Григорий Лепс, имеющий армию поклонников и в Армении, вынес на суд любителей музыки клип на песню “Одежда между”.

Как передает «Арменпресс», он доступен на официальной странице певца в YouTube.

Режиссер-постановщик клипа Заур Засеев, оператор Антон Зенкович. В ролике снялись актеры Виктория Одинцова и Кирилл Дицевич.

На днях Григорий Лепс выпустил альбом “Разведка боем”, в котором в необычной интерпретации представил песни Владимира Высоцкого. Он выпуском диска поздравил ветеранов и всех граждан с 75-летием Великой Отечественной войны.

Анжела Амбарцумян