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Иран выступил за снижение объемов добычи нефти. РИА Новости

Иран выступил за снижение объемов добычи нефти. РИА Новости

Тегеран убежден в необходимости снизить объемы добычи нефти, выступает за активизацию усилий по стабилизации цен и рынка в целом, заявил в интервью РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.

"Иран в качестве и члена ОПЕК, и члена ОПЕК+ убежден в необходимости снижения производства и сотрудничества всех стран-производителей нефти с целью создания баланса на рынке и стабилизации цен на нефть. С этой целью министр нефти Исламской Республики Иран господин Зангане провел беседы с некоторыми своими коллегами, включая министра энергетики Российской Федерации господина Новака. Иран выступает за то, что цены на нефть должны быть сбалансированными и стабильными - это в интересах как производителей, так и потребителей нефти", - заявил посол.


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БелТА


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